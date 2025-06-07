Bodrum'da 25 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Ekipler, durdurulan fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 25 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.