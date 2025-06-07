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        Bodrum'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 12:38 Güncelleme: 07.06.2025 - 12:38
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        Bodrum'da işçi konteynerlerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde şantiye alanında işçilerin kaldığı konteynerler, çıkan yangında zarar gördü.

        İslamhaneleri Mahallesi'nde bir inşaatın şantiye alanında bulunan ve işçilerin kaldığı öğrenilen konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Şantiye çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre elektrik aksamından çıktığı değerlendirilen yangında yaklaşık 30 konteyner zarar gördü. Yangın, ekiplerin yoğun uğraşları sonucunda kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yürütüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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