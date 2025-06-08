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        "Marella Discovery 2' kruvaziyeri 1708 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1708 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 08.06.2025 - 18:07
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        "Marella Discovery 2' kruvaziyeri 1708 yolcusuyla Bodrum'a geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, "Marella Discovery 2" kruvaziyeri 1708 yolcu getirdi.

        Bahamalar bayraklı 264 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. Santorini'den gelen kruvaziyerde çoğu İngiliz 1708 yolcu ile 745 personel bulunuyor.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe sahili ve çarşıda gezdi, alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

        Geminin bir sonraki durağı Kandiye Limanı olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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