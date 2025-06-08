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        Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı

        Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 19:34 Güncelleme: 08.06.2025 - 19:43
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        Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
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        Muğla ve ilçelerinde, Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde tatilcilerin dönüş yolculuğu trafikte yoğunluğa neden oldu.

        Farklı illerden bayramı geçirmek için Muğla ve ilçelerine gelenler, özellikle akşam saatlerinden itibaren dönüş yolculuğuna başladı.

        Fethiye ve Marmaris'ten ayrılan tatilciler, Gökova Kavşağı'ndan Muğla çıkışına kadar yoğunluk oluşturdu.

        Tatilciler, Menteşe ilçesi Bölge Trafik Kavşağı'nda da yoğunluğa neden oldu. Araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.

        Menteşe ilçesi girişinde oluşan uzun araç kuyruğu dronla görüntülendi.

        Polis ekipleri, kent genelinde trafik akışının aksamaması için önlemler aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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