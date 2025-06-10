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        Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de

        Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 16:38 Güncelleme: 10.06.2025 - 16:38
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        Lüks mega yat "Aviva" Fethiye'de
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        Dünyanın en büyük yatları arasında gösterilen "Aviva", yakıt ikmali için Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

        Cayman Adaları bayraklı 98 metre uzunluğundaki yat, Fethiye Limanı'na yanaştı. Aliağa Rafinerisi'nden tankerle getirilen akaryakıt, karadan ikmal edilmeye başlandı.

        Almanya'da 2017'de inşa edilen yatta 25 kişilik mürettebat görev yapıyor.

        Akaryakıt ikmalinin ardından 40 süit odası, 2 sürat botu girişi bulunan 4 katlı yat, limandan ayrılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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