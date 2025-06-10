Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda orkestra konseri
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Fethiye Güzel Sanatlar Derneğince gerçekleştirilen etkinlikte Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu konser verdi.
Orkestra Şefi Emrah Çetin, Koro Şefi Adnan Albayrak yönetimindeki koronun seslendirdiği eserler, izleyenlerin beğenisini topladı.
Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere zengin repertuvarıyla müzikseverlere hitap etti.
Yaklaşık 2 saat süren konserde, antik tiyatroyu dolduran vatandaşlar, zaman zaman koronun eserlerine eşlik etti.
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