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        Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda orkestra konseri

        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 23:14 Güncelleme: 10.06.2025 - 23:25
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        Fethiye'deki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda orkestra konseri
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        Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Telmessos Antik Tiyatrosu'nda konser düzenlendi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Fethiye Güzel Sanatlar Derneğince gerçekleştirilen etkinlikte Fethiye Poli Gençlik Orkestrası Korosu konser verdi.

        Orkestra Şefi Emrah Çetin, Koro Şefi Adnan Albayrak yönetimindeki koronun seslendirdiği eserler, izleyenlerin beğenisini topladı.

        Genç müzisyenlerden oluşan orkestra, klasik müzikten modern ezgilere zengin repertuvarıyla müzikseverlere hitap etti.

        Yaklaşık 2 saat süren konserde, antik tiyatroyu dolduran vatandaşlar, zaman zaman koronun eserlerine eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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