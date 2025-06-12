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        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsaldan izmarit toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:22 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:54
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        Fethiye'de kumsalda temizlik yapıldı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kumsaldan izmarit toplandı.

        Fethiye Belediyesince düzenlenen ve gönüllülerin de katıldığı etkinlikte, Çalış Plajı kumsalında temizlik yapıldı.

        Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında "Sahilde İz Bırak, İzmarit Değil" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, özel olarak tasarlanmış kum eleme aparatlarıyla kum elendi. Vatandaşlar da çalışmalara yanlarında getirdikleri un elekleriyle destek verdi.

        Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, yaptığı açıklamada, sigara izmaritinin doğada 10 yıla kadar kalabildiğini söyledi.

        İzmaritin filtresinin biyolojik olarak zor çözünen plastik cinsinden yapıldığını dile getiren Kabak, "Bu plastikler mikroplastiklere dönüşerek doğal yaşamı tehdit ediyor. Plastiğin yanı sıra nikotin, ağır metaller ve diğer toksik maddeler de izmaritlerin çevreye atılması ile yayılıyor ve ciddi çevresel problemler ortaya çıkıyor. Bu yüzden sürdürülebilir bir çevre için korumak başlıca görevimizdir. Her atığı ait olduğu kutulara atalım." diye konuştu.

        Çalışmanın ardından atık malzemelerden yapılan eserlerin yer aldığı sergi ziyarete açıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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