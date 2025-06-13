Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara para cezası kesildi

Yasaklara uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

Bu kapsamda, 461'i inşaat şantiyesi ve beton firmaları, 123'ü araçlar olmak üzere toplam 584 işlem yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının ardından zabıta ekiplerince ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

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