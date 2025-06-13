Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara para cezası kesildi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 17:50 Güncelleme: 13.06.2025 - 17:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da inşaat yasaklarına uymayanlara para cezası kesildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarına uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Mayıs'ta başlayan inşaat yasaklarının ardından zabıta ekiplerince ilçe genelinde denetimler sıklaştırıldı.

        Bu kapsamda, 461'i inşaat şantiyesi ve beton firmaları, 123'ü araçlar olmak üzere toplam 584 işlem yapıldı.

        Yasaklara uymayanlar hakkında toplam 7 milyon 531 bin 177 lira cezai işlem uygulandı.

        Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        İsrail'den İran'a art arda saldırdılar!
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Pezeşkiyan: İran'ın tepkisi pişman edecek
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        Netanyahu'dan İsraillilere: Sığınaklara gerek kalmadı
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        13 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        Trump: İran'a anlaşma için şans üstüne şans verdim
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        İran, Irak, Suriye ve Ürdün uçuşları iptal
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        966 milyar dolarlık çatışma
        966 milyar dolarlık çatışma
        İran şimdi ne yapacak?
        İran şimdi ne yapacak?
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        İsrail'in İran'a saldırısında kritik isimler hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in saldırısına tepki
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        Xavi Hernandez'in Ibiza keyfi
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        İsrail'in İran'a saldırısına dünyadan tepkiler
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Facia, suyu bulanık gördükten sonra yaşandı!
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisi için zam teklifi belli oldu
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        F.Bahçe'den Kyle Walker harekatı!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Başkent'te dehşet! Uyuşturucu krizinden 2 kişi öldü!
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Dünya 1 numarası aşk tatilinde
        Yeni hedef Sutalo!
        Yeni hedef Sutalo!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler Filosunda bayrak çekme töreni düzenlendi
        STS Bodrum'a, Birleşmiş Milletler Filosunda bayrak çekme töreni düzenlendi
        Bodrum'da özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı
        Bodrum'da özel eğitim sınıfı öğrencilerinin yıl sonu resim sergisi açıldı
        Marmarisli özel sporcu Avrupa üçüncüsü
        Marmarisli özel sporcu Avrupa üçüncüsü
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Muğlaspor'da Kıyanç güven tazeledi
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç toprağa verildi
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı
        Bodrum Çoksesli Çocuk Korosu "Hayatı Kaçırma" klibi hazırladı