9. Uluslararası Bodrum Caz Festivali "Cazın Renkleri" temasıyla sona erdi

"Bağda Caz" etkinliği de üzüm bağlarının atmosferinde Özge Metin Trio'nun yorumuyla dinleyicilere keyifli anlar sundu. KAPIKO da dinleyicilere sıra dışı müzik deneyimi yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Bodrum Belediyesinin desteğiyle Caz Derneği tarafından düzenlenen festival, 2-14 Haziran'da yapıldı.

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