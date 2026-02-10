Canlı
        Muğla Haberleri

        Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı

        DURMUŞ GENÇ- Muğla ve ilçelerinde ocak-şubat aylarında etkili olan yağışlar, barajların ve su kuyularının doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

        Giriş: 10.02.2026 - 11:11 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:11
        Muğla'da ocak-şubat yağışları barajlar ve su kuyularına yaradı
        DURMUŞ GENÇ- Muğla ve ilçelerinde ocak-şubat aylarında etkili olan yağışlar, barajların ve su kuyularının doluluk oranlarını geçen yıla göre artırdı.

        Bölgedeki yağışların ardından Bayır ve Dalaman Akköprü barajlarında doluluk yüzde 100'lere ulaştı. Geyik Barajı'nda 67, Akgedik'te 66, Eşen'de 68, Derince'de yüzde 36'yı bulan su seviyesi, yaz aylarında kuruma noktasına gelen Bodrum Mumcular Barajı'nda da yüzde 17'ye yükseldi.

        Kentteki barajlarda su seviyeleri geçen yılın aynı döneminde ortalama yüzde 75 iken bu yıl yüzde 84'ü buldu.

        Bölgede 100'ün üzerinde kuruyan su kuyusu da son yağışlarla büyük oranda doldu.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, AA muhabirine, il genelindeki yağışlara rağmen kuraklığın etkilerinin geçmediğini söyledi.

        Yağışlarla bir taraftan taşkınlar oluşurken bir taraftan da yer altı su kaynaklarının beslendiğini belirten Özçelik, "Son yıllarda ülkemizde ciddi bir kuraklık söz konusuydu. Bu yıl da kuraklık etkileri devam etti. Ülke genelinde yüzde 20 civarında bir yağış eksikliği vardı. Büyükşehirlerimizdeki su sıkıntısının temel sebebinin bu olduğunu görebiliyoruz." dedi.

        - "Şubattan sonra fazla yağış olmayabilir"

        Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde yüzde 30'ların üzerinde yağış eksikliği olduğuna dikkati çeken Özçelik, bu bölgelerin tamamında özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da toplam yağışın yüzde 80'lere varan kısmının şubat sonuna kadar düştüğünü kaydetti.

        Özçelik, şubattan sonra ciddi bir yağışın görülemeyeceğine işaret etti.

        Son zamanlarda ülkenin bir bölümünde kısa süreli sağanaklar sonucu taşkınlar oluştuğunu hatırlatan Özçelik, suyun denetlenememesi halinde hem susuzluğun hem de taşkın etkilerinin görülebileceğini dile getirdi.

        Özçelik, kuraklığın etkilerinin hala bitmediğini, özellikle büyükşehirlerde gerekli önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

        - Bodrum'daki taşkınlar

        Muğla'daki baraj ve göletlerde son yağışlarla su seviyelerinde artışlar yaşandığını anlatan Özçelik, şöyle devam etti:

        "Bodrum'un su sorunu kronik. Yağışları biz ne kadar da biriktirsek bir noktada iletişim hatlarından kaybolan sular veya suyun efektif kullanılmaması nedeniyle su sıkıntısını her yıl artarak çekiyoruz. Altyapıdaki sorunlar nedeniyle Bodrum'un tamamı şiddetli bir yağış sırasında özellikle kuru dere yataklarının taşması sonucu büyük tahribatlar yaşanıyor."

        Muğla'da özellikle yayla bölgesine son dönemde düşen yağışlarla su kuyularının dolmaya başladığını kaydeden Özçelik, "Kuyulardan çok aşırı çekim yaptık. Birçok kaynağımız kurmuş durumdaydı şimdi düşen yağışlarla çoğu kanyonda, kuyularda, kaynak sularının tekrar gün yüzüne çıktığını görüyoruz." dedi.

