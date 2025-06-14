Muğla'da ayaklarına ip dolanan leylek yavruları kurtarıldı
Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla'nın Ula ilçesinde yuvalarında ayaklarına ip dolanan leylek yavruları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Akçapınar Mahallesi'nde leylek yavrularının yuvasında ayaklarına ip dolandığı bilgisi üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmayla iplerden kurtarılan leylekler yuvalarına tekrar bırakıldı.
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