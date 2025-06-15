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        Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarının sayısı 300'e ulaştı

        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvalarının sayısının 300'e ulaştığı tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 15.06.2025 - 13:17
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        Muğla'da İztuzu Plajı'ndaki caretta caretta yuvalarının sayısı 300'e ulaştı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesindeki İztuzu Sahili'nde nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yuvalarının sayısının 300'e ulaştığı tespit edildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün desteğiyle Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) işbirliğinde İztuzu'nda caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağası (chelonia mydas) türlerinin popülasyon izleme ve koruma faaliyetleri sürdürülüyor.

        Bu kapsamda deniz kaplumbağalarının yuvaları kum üstü ve altı kafeslerle koruma altına alınıyor, yuvaların sıcaklığı ile nem oranları da ölçülüyor.

        DEKAMER ekibince kumsalda belirlenen 300. yuvanın görüntüsü, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

        DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, sezonun yarısına geldiklerini ve yuva sayısının 300'e ulaştığını söyledi.

        Yuvalama sezonu sonunda yaklaşık 700 yuvanın olacağını tahmin ettiklerini dile getiren Kaska, "Geçen sene 781 yuva tespit etmiştik ve bu rekordu. Bu sene de o rakama yaklaşırız. Temmuzun ilk günlerinde de yavru çıkışlarının başlamasını bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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