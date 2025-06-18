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        Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki eğlence mekanlarına ilişkin açıklama:

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesindeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan birçok görüntünün geçmiş yıllara ait olduğunu belirterek, "Bu yolla kamuoyu yanıltılmakta, haksız yere güvenlik güçlerimiz ve kurumlarımız yıpratılmaya çalışılmaktadır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:21 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:21
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        Muğla Valisi Akbıyık'tan Marmaris'teki eğlence mekanlarına ilişkin açıklama:
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris ilçesindeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan birçok görüntünün geçmiş yıllara ait olduğunu belirterek, "Bu yolla kamuoyu yanıltılmakta, haksız yere güvenlik güçlerimiz ve kurumlarımız yıpratılmaya çalışılmaktadır." dedi.

        Vali Akbıyık, Valilik 75. Yıl Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, son günlerde sosyal medya mecralarında Marmaris turizmini hedef alan, gerçek dışı ve yanıltıcı görüntüler üzerinden yapılan paylaşımlar sonrası kamuoyunu bilgilendirme gereği duyulduğunu söyledi.

        Kaymakamlık, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, umuma açık eğlence ve yeme-içme işletmelerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğüne dikkati çeken Akbıyık, denetimlerin, KGYS kameraları ile izleme yapılarak, her bölgeye özel görevlendirilen bölge amirleri, devriyeler ve ekipler ile birlikte sahada yürütüldüğünü kaydetti.

        Akbıyık, denetimlerin Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu (PVSK) Madde 8/F kapsamında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Bu maddeye göre, faaliyetlerini duyururken veya müşteri kabul ederken çevreyi ya da müşteriyi rahatsız edecek yöntemler kullanan işletmeler, mahallin en büyük mülki amiri tarafından 30 günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilebilir." ifadelerini kullandı.

        Yapılan denetimlerde 2025 yılında 27 işletmeye 39 işlem uygulandığını, 16 işletmenin de kapatıldığını bildiren Akbıyık, şöyle devam etti:

        "PVSK Madde 8/F kapsamında yapılan denetimlerde 8 işletme volkan (meşale) kullanımı, 4 işletme hanutçuluk, 2 işletme işyeri açma/kapama ruhsatı olmaması, 3 işletme ise hayasızca hareketler nedeniyle faaliyetten men edilmiştir. Ayrıca, 2021 yılına ait görüntülerde tespit edilen 1, 2025 yılına ait görüntülerden de 2 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Şahıslardan biri suça sürüklenen çocuklar kapsamında değerlendirilerek adli işlem yapılmıştır. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığınca 2 işletmeye canlı müzikten işlem tesis edilmiştir. Marmaris Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığınca 1 adet gezi tenezzüh teknesine Çevre Kanunu gereğince 334 bin 297 lira idari para cezası uygulanmıştır."

        Marmaris Belediyesi tarafından da 2025 yılı içinde 7 işletmeye ses desibel sınırı ve izinsiz müzik yayını nedeniyle cezai işlem uygulandığını aktaran Akbıyık, "Zabıta Tembihnamesi uyarınca 134’üncü madde kapsamında 52 işlem (meşale), 135'inci madde kapsamında 23 işlem (şov/animasyon) olmak üzere toplam 75 işlem gerçekleştirilmiştir. Toplamda kolluk birimleri ve zabıta ekiplerince denetimler sonucunda 117 işlem tesis edilmiştir." diye konuştu.

        -"Misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir"

        Vali Akbıyık, son dönemde sosyal medyada paylaşılan birçok görüntünün geçmiş yıllara ait olduğunu belirterek, "Bu yolla kamuoyu yanıltılmakta, haksız yere güvenlik güçlerimiz ve kurumlarımız yıpratılmaya çalışılmaktadır." dedi.

        Turizm sezonuna yönelik önlemler hakkında da bilgi veren Akbıyık, bu kapsamda 2025 turizm sezonu öncesi Kaymakamlıkça yapılan çalışmalar ve toplantılar sonucunda, gece saat 03.00 ve 04.00 olan iş yeri kapatma saatlerinin, Belediye Encümeni vasıtasıyla 00.00 / 00.30 / 01.30 / 04.00 olarak bölgesel düzenlemelerle yeniden belirlendiğini ve bu düzenlemelerin takibinin sağlandığını bildirdi.

        Akbıyık, sezon başında işletmelere önce uyarı verildiğini, cezai işlemlere sonradan 3 gün, 7 gün, 15 gün, 30 gün ve ruhsat iptali olarak kademeli olarak geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kolluk kuvvetleri tarafından tespit edilen veya sosyal medyada yer alan suç içerikli görüntüler hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla işlem yapılmaktadır. 2024 yılı içerisinde 72 ayrı işletmeye 110 idari işlem uygulanmıştır. Hanutçuluk, meşale kullanımı, 18 yaş altı müşteri kabulü, 18 yaş altına tütün mamulü satışı, kumar oynatılması, canlı müzik izni olmaksızın yayın yapılması, müzik kapanış saatine uyulmaması gibi ihlaller tespit edilmiştir. Tüm bu çalışmalar neticesinde ilimizin sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel değerleri koruyarak, misafirlerimizin huzur içinde tatil yapmalarını sağlamak en temel önceliğimizdir."

        Turizmi olumsuz etkileyen görüntü ve uygulamalara asla müsamaha gösterilmeyeceğine işaret eden Akbıyık, Muğla'nın marka değerine zarar verebilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla ilgili kurum ve birimlerce gerekli denetimlerin aralıksız şekilde sürdürüldüğünü dile getirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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