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        Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 18.06.2025 - 17:21
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        Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.

        Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip gezildi.

        TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.

        Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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