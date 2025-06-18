Marmaris'te TCSG-310 botu ziyaret edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botu TCSG-310 ziyaret edildi.
Marmaris Yat Limanı'nda bağlı bulunan TCSG-310 botu, gün boyu vatandaşlar tarafından ziyaret edilip gezildi.
TCSG-310 Komutanlığında görevli personel, vatandaşlara bot hakkında bilgi verdi.
Botu inceleyen ziyaretçiler güvertede hatıra fotoğrafı çektirdi.
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