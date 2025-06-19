Muğla'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Ümit Kaya'nın kullandığı 48 J 2207 plakalı otomobil, Çörüş Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.
Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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