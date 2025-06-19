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        Muğla'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

        Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:55
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        Muğla'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
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        Muğla'nın Ula ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

        Ümit Kaya'nın kullandığı 48 J 2207 plakalı otomobil, Çörüş Mahallesi'nde karşı yönden gelen İbrahim Kara yönetimindeki 48 S 1884 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile servis minibüsünde bulunan 7 kişi yaralandı.

        Yaralılar kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Köyceğiz ve Muğla'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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