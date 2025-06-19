Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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