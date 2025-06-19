Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 20:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 20:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında 44 düzensiz göçmen kurtarıldı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında can sallarında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi görevlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla yakalanan şüpheli de gözaltına alındı.

        Datça ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot içerisindeki 23 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        Potanın Perileri, İsviçre'yi devirdi!
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        ‘Uygunsuz giyinme’ tartışması
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        Fordo nükleer tesisi için saldırı iddiaları
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        “Senden adam olmaz dedi, öldürdüm”
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Canavar baba tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Trump'tan Powell'a sert tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"

        Benzer Haberler

        Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını be...
        Phoenix Antik Kenti'ndeki kazılar kentin bağlantılarını ve dini yapısını be...
        Kedrai Antik Kenti'nde 2025 kazıları başlıyor
        Kedrai Antik Kenti'nde 2025 kazıları başlıyor
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün çevre düzen...
        Marmaris'teki Amos Antik Kenti Tiyatrosu'nun orkestra bölümünün çevre düzen...
        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekne projesi
        Muğla'daki Dalyan Kanalı'nda elektrikli tekne projesi
        Muğla'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Muğla'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 300'e ulaştı
        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 300'e ulaştı