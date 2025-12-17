Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş Muğla'da geri dönüşüm çalışmalarını inceledi

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla'nın Yatağan ilçesinde geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen ürünleri inceledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 21:30 Güncelleme: 17.12.2025 - 21:30
        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Ağırbaş Muğla'da geri dönüşüm çalışmalarını inceledi
        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Muğla’nın Yatağan ilçesinde geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen ürünleri inceledi.

        Muğla’da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla geçen ay düzenlenen Sıfır Atık Çalıştayı’nın sonuç konferansına katılan Ağırbaş, programın ardından Bozüyük Mahallesi’ni ziyaret etti.

        Ağırbaş, kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti, mahalleye ilişkin muhtar Ahmet Yanmadık’tan bilgi aldı ve esnafı ziyaret etti.

        Daha sonra Menteşe ilçesindeki Muğla Olgunlaşma Enstitüsü’ne geçen Ağırbaş, burada geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen ürünleri inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretinde Ağırbaş'a enstitüde geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilen bir kravat hediye edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

