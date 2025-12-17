Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı sonuçları açıklandı

        Muğla'da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla geçen ay gerçekleştirilen "Sıfır Atık Çalıştayı"nın sonuç konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 16:37 Güncelleme: 17.12.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da Sıfır Atık Çalıştayı sonuçları açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla’da atık yönetimi ve israfın önlenmesi amacıyla geçen ay gerçekleştirilen “Sıfır Atık Çalıştayı”nın sonuç konferansı düzenlendi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansın açılışında yaptığı konuşmada, birlikte atılacak her adımın gelecek nesillerin dünyasına umut olacağını söyledi.

        Kaynakları koruyarak çevre kirliliğini azaltıp ekonomiye katkı sağlamanın, toplumsal farkındalık ve sorumlulukta sürdürülebilir mücadele için önemli bir kilometre taşı olduğunu belirten Akbıyık, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi'nin Türkiye'nin dünyaya sunduğu güçlü bir vizyon olduğunu kaydetti.

        Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği başta olmak üzere çok sayıda çevresel sorunla karşı karşıya olunan bir dönem yaşandığını vurgulayan Akbıyık, "Bu kapsamda düzenlenen çalıştayımız kamu, akademi, özel sektör ve sivil toplumu aynı masada, insanlığın en önemli sorunlarından biri için buluşturarak ortak bir akıl üretmeyi, kalıcı ve uygulanabilir çözümler geliştirmeyi hedeflemesi bakımından büyük önem taşımaktadır." dedi.

        Akbıyık, 1484 kilometrelik kıyı uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun sahil şeritlerinden birine sahip olan Muğla'nın, özel çevre koruma alanları, zengin biyolojik çeşitliliği, iklim yapısı ve bitki örtüsüyle eşsiz bir bölge olduğunu dile getirdi.

        - "Dünyada 7 milyardan fazla insanın vakfıyız"

        Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ise yerelden ulusala sıfır atık mottosuyla yola çıktıklarını ifade etti.

        Bütün taraflarla Muğla'nın geleceğini tartıştıklarını belirten Ağırbaş, şöyle konuştu:

        "Burada 'Muğla için neler yapabiliriz?' bunu konuştuk. Bütün tarafların katılımıyla iki ayrı toplantı gerçekleştirdik. 2 hafta önce Muğla'da sıfır atık çalıştayımızı gerçekleştirdik. Bugün ise çalıştayın sonuç toplantısını yaptık. Çalıştayımızda 10 farklı alanda masalar oluşturuldu. Gıda israfından belediye hizmetlerine, denizsel atıklardan doğayı korumaya kadar. Bugün bu konuyla alakalı çözüm önerilerini ortaya koydular. Özellikle Muğla genelindeki iyi uygulamaları teşvik etmek için çaba gösteriyoruz. Vakfımızın kurucusu Emine Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde karşılık bulan bir hareket. Türkiye'nin, şehirlerimizin geleceği için çözüm yolları arıyoruz. Ülkemizin geleceği için çalışıyoruz. Türkiye'de 86 milyonun, dünyada 7 milyardan fazla insanın vakfıyız"

        - Diğer konuşmalar

        Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ise çalıştay sonunda çıkan sonuçlara dikkati çekti.

        Bolat, kentte özellikle turizm sezonunda nüfusun artmasıyla birlikte atık miktarının ciddi boyutlara ulaştığını ve bu kapsamda 10 konu başlığının belirlendiğini kaydetti.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar da Sıfır Atık Hareketi'nin çevresel duyarlılığın ötesinde, toplumsal sorumluluğu, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve gelecek kuşaklara karşı taşınılan ortak yükümlülüğü bir araya getiren bütüncül bir anlayış olduğunu söyledi.

        Kaçar, günümüzde karşı karşıya kaldığımız israf sorununun yalnızca atık miktarlarının artmasıyla sınırlı olmadığını, geçmişte ihtiyaç temelli şekillenen tüketim alışkanlıklarının zamanla hızın, tek kullanımlığın ve aşırı tüketimin öne çıktığı bir yapıya evrildiğini belirtti.

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sıfır atıkla ilgili kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Aras, çevrenin korunmasının yalnızca kurumların değil tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunu, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve biyogaz tesisleriyle Muğla'nın çevre alanında önemli çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

        - İyi uygulamalar ödüllendirildi

        Konuşmaların ardından sıfır atık belgeseli gösterildi. Daha sonra Muğla'da sıfır atıkla ilgili iyi uygulamaları gerçekleştiren kamu ve özel sektör temsilcilerine ödülleri verildi.

        Program sonunda Muğla'nın öne çıkan sıfır atık uygulama örneklerinin yer aldığı sergi gezilerek çalıştayda geliştirilen çıktılar kamuoyu ile paylaşıldı.

        Programa, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        İki kadın tetikçi! İstanbul'da yakalandılar!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Warner Bros'tan Paramount'a red!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Dursun Özbek'ten birlik çağrısı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Meleği öldüren babasına 'takdir indirimi' uygulandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Sevgi son kurban! Yüreğimiz yandı!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Rafa Silva açıklaması!
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        200 milyon yıllık, binlerce ayak izi! İlk kez paylaşıldı
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        "Ailevi sorunlarıma kayıtsız kaldı" cinayeti!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        İstanbul'da otomobilde kanlı infaz!
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Eurovision'da İsrail boykotu
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Adliyedeki soygun için 'Kırmızı bülten'
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Antalya, Los Angeles ve Dubai'yi geçti
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Bu görselde ters giden bir şey var!
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Google'a 67 yazınca neden sallanıyor?
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Baba kız evde ölü bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Bir günde yüzde 688 kazandırdı
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Galatasaray, kupada Başakşehir'i konuk edecek!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı
        Suçlamalarına devam etti
        Suçlamalarına devam etti
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici
        Ölümüne yol açan doktor artık taksici

        Benzer Haberler

        Turizm sektör deneyimi akademiyle buluştu
        Turizm sektör deneyimi akademiyle buluştu
        Muğla'da "Sıfır Atık" seferberliği çalıştay sonuçları vizyon buluşmasıyla a...
        Muğla'da "Sıfır Atık" seferberliği çalıştay sonuçları vizyon buluşmasıyla a...
        Muğla'da teknenin yanında yüzen yunus sürüsü kamerada
        Muğla'da teknenin yanında yüzen yunus sürüsü kamerada
        Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
        Datça açıklarında sürüklenen yelkenli tekne kurtarıldı
        Sağlık hizmetlerinden medikal malzeme desteği
        Sağlık hizmetlerinden medikal malzeme desteği
        Marmaris'te "Meydan Projesi" tartışması büyüyor: "Belediye Başkanı Acar Ünl...
        Marmaris'te "Meydan Projesi" tartışması büyüyor: "Belediye Başkanı Acar Ünl...