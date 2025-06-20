Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'nin su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki berrak koylarda dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 11:10 Güncelleme: 20.06.2025 - 11:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'nin su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki berrak koylarda dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor.

        Tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, kent merkezinin yanı sıra Göcek ve Ölüdeniz gibi bölgelerde düzenlenen dalış turu tekneleriyle birbirinden güzel koylara ulaşıyor.

        Tecrübeli dalgıçların verdiği eğitimin ardından ekipmanlarla suya giren tatilciler, denizde dalış öncesinde öğrendiklerini uyguluyor.

        Hazırlıkların tamamlanmasının arından katılımcılar, eğitmen dalgıçlar eşliğinde dalış yapıyor. Su altında deniz canlıları ile balık türlerini inceleme, bazı kalıntıları görme fırsatı yakalayan tatilciler, sürüler halinde gezen balıkları besleme imkanı da buluyor.

        Dalyan ile Sarıyarlar Koyu'nda bir grubun dalış yapması ve bölgenin su altı güzellikleri Anadolu Ajansı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        İsrail-İran hattında son gelişmeler!
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        ABD'de mahkemeden Trump'ın lehine karar
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        "Trump diplomasiye şans vermek istiyor"
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        Akaryakıta yeni zamlar yolda
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        İran, İsrail'in Beerşeba kentini vurdu
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Netanyahu: Kimsenin dokunulmazlığı yok
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        Tartışma çıkaran 11'inci madde komisyondan geçti
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        5 'Pati' derneğinde 10 tutuklama! 25.4 milyon TL'lik vurgun!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Önce Toprak sonra babası Celal... Gözyaşları sel oldu!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Fenerbahçe, Partey için devrede!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Mezuniyet sevincine tekme ve yumruk!
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        Tarihin en büyük veri ihlali! 16 milyar şifre sızdırıldı
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        İtalya ve İspanya'da Morata yarışı!
        Plajda romantizm
        Plajda romantizm
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        Halay tutarken oğlu katledilmişti... Acılı anne konuştu!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Antalya'da dehşet! Kırık cam şişesiyle öldürdü!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Aile içi tartışma kanlı bitti!
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Altıncı bölgede cömert prim desteği
        Sıcaklarda gelen hastalık!
        Sıcaklarda gelen hastalık!

        Benzer Haberler

        Marmaris'te 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te 67 düzensiz göçmen yakalandı
        Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
        Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonu: 7 tutuklama
        Marmaris'te eğlence mekanlarında denetimler sürüyor; 2 işletme daha kapatıl...
        Marmaris'te eğlence mekanlarında denetimler sürüyor; 2 işletme daha kapatıl...
        Datça'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
        Datça'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
        Muğla'da 'turizm güvenliği' zirvesi
        Muğla'da 'turizm güvenliği' zirvesi
        Marmaris'teki Serçe Limanı Batığı su altı kazıları yeniden başladı
        Marmaris'teki Serçe Limanı Batığı su altı kazıları yeniden başladı