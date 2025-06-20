Fethiye'nin su altı dünyası dalış tutkunlarını ağırlıyor

ALİ RIZA AKKIR - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki berrak koylarda dalış yapan ziyaretçiler, su altı güzelliklerini görme imkanı buluyor.

Tatilini bölgede geçiren ziyaretçiler, kent merkezinin yanı sıra Göcek ve Ölüdeniz gibi bölgelerde düzenlenen dalış turu tekneleriyle birbirinden güzel koylara ulaşıyor.

Tecrübeli dalgıçların verdiği eğitimin ardından ekipmanlarla suya giren tatilciler, denizde dalış öncesinde öğrendiklerini uyguluyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının arından katılımcılar, eğitmen dalgıçlar eşliğinde dalış yapıyor. Su altında deniz canlıları ile balık türlerini inceleme, bazı kalıntıları görme fırsatı yakalayan tatilciler, sürüler halinde gezen balıkları besleme imkanı da buluyor.

Dalyan ile Sarıyarlar Koyu'nda bir grubun dalış yapması ve bölgenin su altı güzellikleri Anadolu Ajansı