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        Muğla'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 21.06.2025 - 18:47
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        Muğla'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Göcek Mahallesi'nde evinde misafir ettiği Ömer Bayram Fidan'ı (23) bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen B.E.B'nin (30), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        - Olay

        Göcek Mahallesi'nde Ömer Bayram Fidan dün, misafir olarak bulunduğu B.E.B'nin (30) evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu. Olayın ardından kaçtığı belirlenen zanlı B.E.B., Antalya'da yakalanıp, Fethiye'ye getirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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