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        Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı

        Muğla Valiliği, il genelinde ileriki günlerde yaşanacak yüksek sıcaklıkla ilgili uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:36 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:36
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        Muğla için yüksek sıcaklık ve orman yangını uyarısı
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        Muğla Valiliği, il genelinde ileriki günlerde yaşanacak yüksek sıcaklıkla ilgili uyarıda bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler çerçevesinde ileriki günlerde hava sıcaklığının artmasının ve nem oranının düşmesinin beklendiği bildirildi.

        Bu nedenle daha önce Valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

        "Özellikle sıcaklığın yüksek olduğu dönemlerde yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması gerekmektedir. Orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması büyük önem arz etmektedir."

        Görülen olumsuzlukların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi konusunda da hassas davranılması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle hafta boyunca ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması istendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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