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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 556 yolcu geldi

        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:14
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        Bodrum'a "Resilient Lady" kruvaziyeriyle 2 bin 556 yolcu geldi
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        Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" kruvaziyeri, 2 bin 556 yolcusuyla Muğla'nın Bodrum ilçesine demirledi.

        Rodos Limanı'ndan çıkan 277 metrelik dev gemi, Bodrum Limanı'na yanaştırıldı. Gemide çoğu ABD'li 2 bin 556 yolcu ve 1151 personel bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrıldı.

        Bazı turistler Paşatarlası, Kumbahçe sahili ile çarşıyı gezdi, bazıları da alışveriş yapıp tarihi ve turistik alanları ziyaret etti.

        "Resilient Lady" akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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