Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 21:31 Güncelleme: 25.06.2025 - 21:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralandı.

        Bodrum ilçesinde tatil yapan Yalçın, ilçe açıklarında denizde kaza geçirdi.

        Kazanın olduğu bölgeye ulaşan zodyak bot ile ilçedeki bir marinaya getirilen Yalçın, burada bekleyen sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yalçın'ın yaralandığı bilgisini alan Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, 21. ve 24. dönem milletvekili Aydın Ayaydın, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli hastaneye gelerek yetkililerle görüştü.

        Hastane başhekimi Opr. Dr. Oğuz Şahin, bütün tetkikleri yapılan Hasan Basri Yalçın'ın konuştuğunu, bilincinin açık olduğunu belirtti. Yalçın'ın omurgasında zedelenme bulunduğu bilgisini veren Şahin, "Nörolojik bir rahatsızlığı yok. Müşahede altında. Odasında dinleniyor. Herhangi bir problemimiz yok. Gözlemimiz altında takibi devam ediyor." dedi.

        Ayaydın da Yalçın'ın hayati tehlikesinin bulunmadığını, odasında müşahede altında tutulduğunu kaydetti.

        - Bakan Memişoğlu, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alındığını belirtti.

        Memişoğlu, paylaşımında "Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        25 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu
        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu
        Beton mikseri otomobile çarptı; 2'si ağır 4 yaralı
        Beton mikseri otomobile çarptı; 2'si ağır 4 yaralı
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Muğla'da çıkan orman yangını söndürüldü