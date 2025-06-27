Bodrum'da makilik ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Bodrum Orman İşletme Şefliğine ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Akyarlar Mahallesi Akçabük Caddesi'nde makilik ve otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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