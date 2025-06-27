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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 19:15 Güncelleme: 27.06.2025 - 19:21
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        GÜNCELLEME - Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Derebağ Mahallesi'nde motor arızası nedeniyle yol kenarına park edilen bir araçta başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

        Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yürütülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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