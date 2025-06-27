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        Bodrum'da Galatasaray 25. Şampiyonluk Gecesi düzenledi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 23:36 Güncelleme: 27.06.2025 - 23:36
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        Bodrum'da Galatasaray 25. Şampiyonluk Gecesi düzenledi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından 25. Şampiyonluk Gecesi yapıldı.

        İlçenin Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen geceye Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

        Programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özbek, sarı-kırmızı renklere gönül veren taraftarlarla birlikte olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

        Gecede 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı kutlayacaklarını belirten Özbek, "Bodrum'a geçen yıl da geldik, ondan evvel de geldik. Burası bizim uğurumuz. Burada kutlamaları yaptıktan sonra 26. şampiyonluğumuzun çalışmalarına başlayacağız. İnşallah seneye de buradayız." dedi.

        Bir gazetecinin Victor Osimhen ile ilgili sorusuna Özbek, "Çalışmalar devam ediyor. Kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmamız da devam ediyor. 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da bittiği zaman size söylerim." yanıtını verdi.

        Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacaklarını ifade eden Özbek, "Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu yıl da hem ligi, hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak. Onlarla şampiyonlukları kutlamak." diye konuştu.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Bodrum'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti.

        Geçen yıl da Bodrum'da olduklarını anlatan Buruk, "Galatasaraylıların bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz, şampiyonluğu kutlayacağız. 5. yıldız, 25. şampiyonluk, hedef 26. 26. şampiyonluk için onlara burada tekrar söz vermek istiyoruz." dedi.

        Sezon hazırlıklarının 4 Temmuz'da başlayacağını aktaran Buruk, "Yeni sezon en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bununla ilgili çalışmalar yapacağız." ifadesini kullandı.

        Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu da 26. şampiyonlukta da Bodrum'da olmayı dilediklerini ifade ederek, Galatasaray'dan ayrılan herhangi bir oyuncunun takımdan gözyaşları içerisinde ayrıldığını, çok güzel bir aile ortamı oluşturduklarını, bunun devam ederek daha iyi noktalara gelmesini temenni ettiklerini dile getirdi.

        Programa katılan birçok davetli Dursun Özbek ve Okan Buruk ile fotoğraf çektirdi.

        Gecede ayrıca Galatasaray'ın şampiyonluk kupası da sergilendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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