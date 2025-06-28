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        Türkiye Wing Foil Şampiyonası, Datça'da başladı

        Türkiye Wing Foil Şampiyonası, Muğla'nın Datça ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 15:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 15:31
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        Türkiye Wing Foil Şampiyonası, Datça'da başladı
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        Türkiye Wing Foil Şampiyonası, Muğla'nın Datça ilçesinde başladı.

        Datça Yat Kulübü ve Dirik Surf Club Hotel ev sahipliğinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Datça Belediyesi ve UCPA paydaşlığıyla düzenlenen şampiyona, Kızlan Mahallesi'ndeki Dirik Surf Club Hotel'de gerçekleştiriliyor.

        Datça Kaymakamlığına da vekalet eden Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile İlçe Belediye Başkanı Aytaç Kurt, sporcularla bir araya gelerek, başarılar diledi. Başhakem Ergin Özdem, protokol üyelerine wing foil sporu hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

        ​​​​​​​Şampiyonanın ilk günü antrenman sürüşleriyle başlarken, etkinlik Datçalılardan ve sporseverlerden ilgi gördü.

        Henüz gelişmekte olan ve yakın gelecekte olimpik branşlara dahil edilmesi beklenen wing foil, deniz üzerinde rüzgarla yön verilen bir spor dalı olarak dikkati çekiyor.

        Bu özellikleriyle izleyenlere görsel şölen sunan etkinlik, Datça'nın doğal güzellikleriyle bütünleşerek bölge turizmine de katkı sağlıyor.

        Şampiyona, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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