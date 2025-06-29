Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer getirildi

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Eşer'in futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulübün formasını giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı hatırlatıldı.

Eşer'in aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeşil beyazlı ekibin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Burhan Eşer, saha içindeki liderliğini saha kenarına taşıdı ve kulübe katkı sunmaya devam etti. Kulübümüzün ruhunu bilen, formasını terleten ve antrenörlük kariyerine de kulübümüzde adım atan Burhan Eşer ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."