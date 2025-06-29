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        Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer getirildi

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 22:24 Güncelleme: 29.06.2025 - 22:24
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        Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer getirildi
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        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Bodrum FK'de teknik direktörlük görevine Burhan Eşer'in getirildiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Eşer'in futbolculuk kariyerinde yeşil-beyazlı kulübün formasını giydiği ve takım kaptanlığı yaptığı hatırlatıldı.

        Eşer'in aktif futbolculuk kariyerinin ardından yeşil beyazlı ekibin teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev aldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Burhan Eşer, saha içindeki liderliğini saha kenarına taşıdı ve kulübe katkı sunmaya devam etti. Kulübümüzün ruhunu bilen, formasını terleten ve antrenörlük kariyerine de kulübümüzde adım atan Burhan Eşer ile teknik direktörlük görevi için anlaşmış bulunuyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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