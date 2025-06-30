Muğla'da bir kişi yaşadığı otobüste ölü bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi ev olarak kullandığı otobüste ölü bulundu.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi ev olarak kullandığı otobüste ölü bulundu.
Foça Mahallesi Çalış mevkisinde park halindeki otobüste yaşayan Cafer Topçu'dan (50) uzun süre haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otobüste hareketsiz halde bulunan Topçu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemelerin ardından Topçu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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