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        Fethiye'de zabıta ekiplerince kentte denetim yapılıyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde zabıta ekiplerince sahil, meydan ve çarşı gibi yoğun alanlarda artış gösteren seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 12:42 Güncelleme: 30.06.2025 - 12:42
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        Fethiye'de zabıta ekiplerince kentte denetim yapılıyor
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde zabıta ekiplerince sahil, meydan ve çarşı gibi yoğun alanlarda artış gösteren seyyar satıcı ve dilencilere karşı denetimler sürüyor.

        Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin hem sivil hem üniformalı olarak görev yaptığı belirtildi.

        Fethiye'de yaşayanlar ile misafirlerin huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir yaz geçirebilmesi için ekiplerin sahada görev başında olmaya devam edeceği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yaz sezonuyla birlikte sahil, meydan ve çarşı gibi yoğun alanlarda artış gösteren seyyar satıcı ve dilencilere karşı Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ile denetimleri sıklaştırdık. Halk sağlığını tehdit eden sağlıksız yiyecek ve oyuncak satışına, vatandaşların duygularını sömürerek haksız kazanç sağlamaya çalışanlara, kaldırım işgali ve park ihlallerine karşı gerekli cezai işlemler uygulanıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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