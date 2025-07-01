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        "Explora I" gemisi Bodrum'a 734 yolcu getirdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 14:51 Güncelleme: 01.07.2025 - 14:51
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        "Explora I" gemisi Bodrum'a 734 yolcu getirdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Explora I" isimli kruvaziyerle 734 yolcu geldi.

        Bozcaada Limanı'nın ardından rotasını Bodrum'a çeviren 250 metrelik lüks yolcu gemisi "Explora I", Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide, çoğunluğu ABD'li 734 yolcu ve 644 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Paşatarlası, Kumbahçe, Bodrum Çarşısı ve Kale Caddesi başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

        Tatilcilerden bazıları bisikletle şehir turu yaparken bazıları da mavi turlara katıldı.

        Kruvaziyerin, saat 20.30'da demir alarak Rodos Limanı'na gitmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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