Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'nın turistik ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

        Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 15:09 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'nın turistik ilçelerinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum, Fethiye, Marmaris ve Datça ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Bodrum ilçesindeki kutlamalar, Belediye Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Bölge Liman Başkanı Tuncay Aydın, konuşma yaptı.

        Bodrum Denizciler Derneği, Bodrum Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi ve Milta Bodrum Marina tarafından düzenlenen etkinlikte, Sahil Güvenlik Botu, Deniz Polisi Botu ve STS Bodrum Okul Gemisi eşliğinde, deniz şehitleri anısına mavi sulara çelenk bırakıldı.

        Kıyı Emniyeti Botu ve Bodrum Yolcu Limanı'na ait römorkörlerin su püskürtme ve su sporları gösterileri yapıldı. Bazı sporcular da parasailingle (deniz paraşütü) Türk bayrağı açarak gösteri sundu.

        Kutlamalar, Kumbahçe Limanı'ndaki Bodrum Filosu'nun denizden geçişi ve bayrak açımı yelken, rüzgar sörfü ve su sporları gösterileri, halk oyunları, yüzme yarışları, denizden tabak çıkartma, halat çekme, yağlı direk yarışması gibi etkinliklerle sona erecek.

        Kutlamalara, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve Garnizon Komutanı Albay Ayhan Ulutaş'ın da arasında olduğu ilçe protokolü de katıldı.

        - Fethiye

        Fethiye ilçesindeki Beşkaza Meydanı'nda düzenlenen törende, denizcilik sektörü temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Protokol üyeleri, Fethiye Limanı'ndan tekneyle denize açılarak şehitler anısına körfeze çelenk bıraktı.

        Etkinliğe, Fethiye Kaymakam Vekili Mesut Yakuta'nın yanı sıra protokol üyeleri, sektör temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        - Marmaris

        Marmaris ilçesindeki törenler de Atatürk Meydanı'nda çelenk sunumuyla başladı. Marmaris Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat, konuşma yaptı. Protokol üyeleri, şehitler için denize çiçek bıraktı.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığının TCSG-310 botu, Marmaris Yat Liman'ında halkın ziyaretine açıldı. İlçede akşam da tekne ve halat çekme ile yağlı direkten bayrak alma yarışmaları yapılacak.

        Kutlamalara, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Marmaris Deniz Ticaret Odası Başkanı Halil Bağlı ve Şube Meclis Başkanı Ozan Balcı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

        - Datça

        Datça'daki kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Datça Liman Başkanı Gökhan Çağlayan, yaptığı konuşmada, dünyanın dört bir yanında görev yapan Türk gemi adamlarına selam gönderdi.

        Törenin ikinci bölümü, Datça Hudut Kapısı İskelesinde gerçekleştirildi.

        Burada deniz şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

        Katılımcılar, denizcilerin hatırası için saygı duruşunda bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Orman yangınlarında son durum! Hatay Antakya alarmda
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı

        Benzer Haberler

        "Explora I" gemisi Bodrum'a 734 yolcu getirdi
        "Explora I" gemisi Bodrum'a 734 yolcu getirdi
        Muğlaspor 58 yaşında
        Muğlaspor 58 yaşında
        Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
        Muğla'da jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı teyakkuzda
        Bodrum FK'dan ayrılan kaleci Gökhan Başkent'e gitti
        Bodrum FK'dan ayrılan kaleci Gökhan Başkent'e gitti
        Bodrum'da veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı; o anlar kame...
        Bodrum'da veresiye sigara vermeyen market çalışanı bıçaklandı; o anlar kame...
        Bodrum'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına...
        Bodrum'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 şüpheli gözaltına...