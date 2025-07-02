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        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek

        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 11:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 11:32
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        Marmaris'te balıkçıların ağına takılan bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek
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        SABRİ KESEN - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 yıl önce balıkçıların ağına takılan, ardından koruma altına alınan 2 bin 200 yıllık bronz kadın heykeli ilk kez sergilenecek.

        Hisarönü Körfezi'nde 17 Kasım 2020'de "Azimler" isimli trol teknesindeki balıkçıların ağına, başı ve kolları eksik, içi boş döküm şeklinde yapılmış bronz heykel takıldı.

        Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bildirildikten sonra yetkililerce Marmaris Müzesi'ne aynı gün nakli yapılan heykel, tuzdan arındırılarak gerekli koruma önlemleri alınıp İzmir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı'na götürüldü.

        Konservasyon işlemleri tamamlanan heykel, sergilenmek üzere yeniden Marmaris Müzesi'ne getirildi.

        Milattan önce 2. yüzyıl Helenistik dönem özellikleri gösteren ancak Roma dönemi eseri olduğu belirlenen bronz kadın heykeli, khiton üzerine hymation (Helenistik ve Roma dönemi kıyafetleri) giymiş olarak tasvir ediliyor.

        - Bölgedeki kazılardan çıkan eserlerle 4 Temmuz'da ilk kez sergilenecek

        Heykel ve kazılardan çıkarılan bazı eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen hayata geçirilen "102 Yılda 102 Sergi: Cumhuriyet'in Işığında Anadolu'nun Kültürel Mirasına Yolculuk" projesi kapsamında düzenlenecek "Denizden Gelen Kadın" sergisiyle 4 Temmuz'da ilk kez ziyarete açılacak.

        Eserler, Marmaris Müze Müdürlüğünce projelendirilen ve Marmaris Ticaret Odası tarafından tefrişatı gerçekleştirilen Yeni Sergi Salonu'nda sergilenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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