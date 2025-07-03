Bodrum'a iki kruvaziyerle 3 bin 308 yolcu geldi

Gece saatlerinde İstanbul Limanı'na hareket edecek gemide, çoğu Suudi 688 yolcu ve 1450 personel bulunduğu belirtildi.

Gemide, çoğunluğu Almanya uyruklu 2 bin 620 yolcu ve 911 personel bulunduğu bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Mein Schiff 5" ve "Aroya" kruvaziyerleriyle 3 bin 308 yolcu geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.