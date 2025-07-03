Muğla'da FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan kişi sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Milas Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kafede şüphe üzerine bir kişi sorgulandı.

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