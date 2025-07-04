Milas'ta ikinci orman yangını başladı

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Pınarcık Mahallesi'nin ardından Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alandan da duman yükseldiği ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

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