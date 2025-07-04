Muğla'da otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otluk alanda başlayıp evlere sıçrayan yangın söndürüldü.
Çobanlar Mahallesi'nde kaynak makinesinden çıkan kıvılcım nedeniyle otluk alanda yangın çıktı.
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evlere sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de kendi imkanlarıyla destek verdi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında bazı evlerde hasar oluştu.
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