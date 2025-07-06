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        Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapel ayağa kaldırılacak

        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'daki Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapelin ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 11:59 Güncelleme: 06.07.2025 - 11:59
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        Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapel ayağa kaldırılacak
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        ALİ RIZA AKKIR - Muğla'daki Fethiye Kalesi kazısında ortaya çıkan şapelin ayağa kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

        Kesikkapı Mahallesi'nde bulunan kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ile Müzeler Genel Müdürlüğü himayesinde Muğla Valiliği, Kaymakamlık, Fethiye Belediyesi ile Fethiye Müzesi işbirliğinde kazı çalışması sürüyor.

        Prof. Dr. Kadir Pektaş'ın bilimsel sorumluluğunda kalenin alt kısmında süren kazıda ortaya çıkan şapelin ayağa kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

        Fethiye Körfezi ile ilçe manzarasına sahip kalenin ilerleyen yıllarda turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Fethiye Kalesi Kazısı Bilimsel Sorumlusu ​​​​​​​Prof. Dr. Kadir Pektaş, AA muhabirine, Geleceğe Miras Projesi kapsamında desteklenen kazı çalışmasında bu yıl kalenin üst kısmı ile alt bölümünde çalışma yapıldığını söyledi.

        Kalenin alt kısmındaki çalışmalarda şapel kalıntısıyla karşılaştıklarını dile getiren Pektaş, "Şapelin tarihini henüz netleştirmedik. Önümüzdeki günleri çalışmanın genişlemesiyle daha sağlıklı sonuçlar elde edebileceğiz. Surların dibindeki kazı çalışmalarımız biraz daha yaygınlaştırılacak. Sonrasında da çevre düzenlemesi projesi için çalışma yapmak istiyoruz." dedi.

        Pektaş, Fethiye Kalesi'nin üst surlarda Menteşeoğulları ile Osmanlı dönemi kalıntıları ve mekanlarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

        Bölgede güncel iki iskeletin de ortaya çıktığını anlatan Pektaş, buluntular üzerinde inceleme yapılacağını, ilk belirlemelere göre bölgede düzenli bir mezarlığın olmadığını aktardı.

        - "Şapel için manzara olarak da güzel bir nokta seçilmiş"

        Şapelin iç kısmında ve etrafında Bizans dönemine ait mezarlarla karşılaştıklarını ifade eden Pektaş, şöyle devam etti:

        "Şapelin muhteviyatını anlamak için kazılarımızı bölgede genişleteceğiz ve daha sağlıklı sonuçlar elde edeceğiz. Şu anki bulgularımız yapının orta Bizans dönemine ait olduğu yönünde. Kazılar tamamlandığında daha kesin bilgilerle donanmış olacağız."

        Prof. Dr. Pektaş, şapelin Fethiye Körfezi'ne bakan bir konumda bulunduğunu belirterek "Kalenin aşağı surlarının bitişiğine yerleştirilmiş. Şapel için manzara olarak da güzel bir nokta seçilmiş. Küçük ölçekli bir yapı ama önümüzdeki günlerde biraz daha büyük bir yapıyla karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz." diye konuştu.

        Şapelin kazısını tamamladıktan sonra konservasyonunu yapıp koruma altına alacaklarını anlatan Pektaş, "Şapeli gezilebilir hale getireceğiz. Özellikle hazırlayacak çevre düzenlemesi projesi kapsamında burayı da gezilebilir güzergaha eklemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

        Kadir Pektaş, belirlenen alanların restorasyonunun ardından çevre düzenlemesiyle Fethiye’nin iç kısmında manzara ve tarihi dokusuyla turistlere hitap edecek özel bir nokta olacağını vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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