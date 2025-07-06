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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2025 - 22:36 Güncelleme: 06.07.2025 - 22:36
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        Bodrum açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçede görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı'yla (MORAD-16) lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

        Ekipler tarafından durdurulan botta 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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