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        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 17:07 Güncelleme: 07.07.2025 - 17:07
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        "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.

        Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, çoğunluğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personelin bulunduğu belirtildi.

        Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezen turistler çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

        Gece ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Muğla'nın Marmaris ilçesi olacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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