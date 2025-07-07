"Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcusuyla Bodrum'a geldi
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Aroya" kruvaziyeri 1750 yolcu getirdi.
Malta bayraklı 335 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı. İstanbul'dan gelen gemide, çoğunluğu Rus 1750 yolcu ile 1428 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından sahilde yürüyüş yaptı. Paşatarlası ve Kumbahçe sahilini gezen turistler çarşıda alışveriş yaptı. Turistlerden bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.
Gece ilçeden ayrılacak geminin bir sonraki durağının Muğla'nın Marmaris ilçesi olacağı belirtildi.
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