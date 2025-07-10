Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 5 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 5 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 18:54 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve 5 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile 5 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması görüldü.

        Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Ünlü'nün yanı sıra CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut ve CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu sanıklar ile İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve şikayetçi polis memurları da hazır bulundu.

        CHP Muğla milletvekilleri Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici ve Cumhur Uzun ile CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı, Kadın Kolları İl Başkanı Sema Gençoğlu ve bazı partililer duruşmayı salonda takip etti.

        - "Polis memurunun kadın olduğunu bilmiyordum"

        Savunmasını yapan Başkan Ünlü, kendilerine adliye önünde gaz sıkıldığını söyledi.

        "Biz belediye başkanıyız. Niye gaz sıkıyorsunuz?" dediklerini ancak ekiplerin gaz sıkmaya devam ettiğini öne süren Ünlü, "Polis bizi sürekli arkadan ittirdi. Olay bu. Dağılın dediklerini duymadım. Buna rağmen kalkanlar ile baskı yapıldı. Önceden de "Belediye başkanıyım. Niye gaz sıkıyorsun?' dedikten sonra tekrar sıkıyor olması üzerine o sözleri söyledim. Karşı kasti bir şey demedim. Polis memurunun kadın olduğunu da bilmiyordum, görmedim." dedi.

        Ünlü, polislerin yaralanmasıyla ilgili soruya ise "Onu bilemem. Bizde yaralandık. Söyleyeceğim bir şey yok." diye cevap verdi.

        - "Acar Ünlü bana doğru geldi ve kalkanıma vurdu"

        Başkan Ünlü’den şikayetçi olan polis memuru E.B. de "Önce 'Dağılın' diye anons edildi. Acar Ünlü bana doğru geldi ve kalkanıma vurdu. Ben kasklıyım. Söylediği sözü bana değil genel olarak söyledi. Kalkana vurma dışında bende bir yaralanma oluşmadı. Şikayetçiyim." diye konuştu.

        Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ise 25 Mart günü polise vermiş olduğu ifadesini tekrar ettiğini dile getirdi.

        Mahkeme, olay anına ilişkin görüntü kayıtlarının incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar vererek duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

        - Olay

        Kentte, 19 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör ve örgütlü suçlar" kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

        Protesto sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        İş insanı Adem Soytekin tahliye edildi
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        CHP'li Tutdere görevden uzaklaştırıldı
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        Duruşmada mahkeme heyetine küfretti!
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        10 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Boğaz'da yıkım! Çalışmalar başladı
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Manavgat'taki rüşvet operasyonunda etkin pişmanlık ifadesi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katletmişti! En ağırdan, 24 yıla!
        İstikamet Yunan Adaları
        İstikamet Yunan Adaları
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        Fenerbahçe vites yükseltti: Rotasını Paris'e çevirdi!
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        POS cihazından yüzbinlerce çekimle vurgun
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        TCMB rezervlerinde rekor artış
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        İletişim Başkanlığı'nda devir teslim
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        Fenerbahçe'nin stadyum ve forma göğüs sponsoru belli oldu!
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        MSB'den 12 askerin şehit olduğu metan gazı olayıyla ilgili açıklama: İstisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Müjde Uzman, CİMER'e şikâyet edildi
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        Kartalkaya davasında 4'üncü gün! "Ayrıcalıklı misafirleri kurtardılar"
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        İki Türk bilim insanından diyabet için uluslararası işbirliği
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti
        Rüçhan Çamay hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Muğla'da zabıta dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı
        Muğla'da zabıta dilencilik yapanlara yönelik çalışma yaptı
        Takip sırasında 4 polis otosuna çarpan sürücüden 'hatırlamıyorum' savunması
        Takip sırasında 4 polis otosuna çarpan sürücüden 'hatırlamıyorum' savunması
        Milas'ta muhtarlardan maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun te...
        Milas'ta muhtarlardan maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun te...
        Muğla'da kadınlara yönelik pastacılık kursu düzenlendi
        Muğla'da kadınlara yönelik pastacılık kursu düzenlendi
        Marmaris'te istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Marmaris'te istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 4 kişi yaral...
        Muğlaspor, Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı
        Muğlaspor, Mehmet Yiğit'i kadrosuna kattı