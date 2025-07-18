Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da tartıştığı annesini öldüren sanık 24 yıl hapse çarptırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 24 yıl hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 14:11 Güncelleme: 18.07.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da tartıştığı annesini öldüren sanık 24 yıl hapse çarptırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tartıştığı annesini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, 24 yıl hapse çarptırıldı.

        Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Doğukan D. (18) ve avukatı katıldı.

        Duruşmada, suçun işlendiği tarihte 16 yaşında olan sanıkla ilgili Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gelen rapor okundu.

        Raporda, "Sanığın, fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği ve bu fiille ilgili davranışlarını yönlendirebilme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu, bir akıl sağlığı hastalığı bulunmadığı ve fiille ilgili olarak ceza sorumluluğunun tam olduğu tıbbi kanaatine varılmıştır." denildiği aktarıldı.

        Son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanık Doğukan D'ye 24 yıl hapis verdi.

        - Olay

        Umurça Mahallesi Yaka Sokak'ta 24 Kasım 2023'te Doğukan D. tartıştığı annesi Figen B'yi bıçaklamıştı. Yaralı halde evinin bahçesine çıkan Figen B'yi gören çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, kadının kan kaybından hayatını kaybettiğini belirlemişti.

        Olay yerinde polislerce gözaltına alınan Doğukan D. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aynı hastanede ikinci ölüm! Brezilyalı modelden sonra...
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        Aşiyanda felaket! Boşluğa bastı, denize düştü!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibine tutuklama talebi
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Anne oğul aynı gün kalp ameliyatı oldu
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı

        Benzer Haberler

        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı
        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı
        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi