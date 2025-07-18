Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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