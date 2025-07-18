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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 15:14 Güncelleme: 18.07.2025 - 15:14
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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Fethiye ve Marmaris ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye ve Marmaris'te uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, uyuşturucu ile tabanca, 2 şarjör, 112 fişek ve hassas terazi ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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