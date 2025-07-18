Marmaris'te uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

MUĞLA'da polis operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında, 14 Temmuz'da Marmaris ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda toplam 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör ve 112 mermi ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.