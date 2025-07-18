Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Marmaris'te uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

        MUĞLA'da polis operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 12:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Marmaris'te uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'da polis operasyonunda çeşitli türlerde uyuşturucu ile yakalanıp gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyon kapsamında, 14 Temmuz'da Marmaris ve Fethiye ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma yapıldı, önceden belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi. Adreslerdeki aramalarda toplam 751 gram kokain, 85 gram metamfetamin, 21 sentetik hap, 1 tabanca, 2 şarjör ve 112 mermi ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli ise gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Biri hariç tüm illerde konut satışı arttı
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Boğaz'da kaçağa 2.durdurma kararı
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı
        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı
        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim...
        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim...
        Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodr...
        Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodr...
        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı