Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı

        2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, "Bu stadyum bitmezse, Muğlaspor biter" mesajı verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 11:46 Güncelleme: 18.07.2025 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, "Bu stadyum bitmezse, Muğlaspor biter" mesajı verdi. Muğla Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi halinde Muğlaspor'un ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını belirten Başkan Kıyanç, yetkililere ve tüm Muğla halkına çağrıda bulundu. Stadyumun tamamlanmasının kulüp için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kıyanç, "Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaparsa bu stat biter, net. Ama bitmezse, Muğlaspor maçların çoğunu tek başına oynayacaksa, bu Muğlaspor’un sonu olur" dedi.

        Kombine ve loca satışlarını yapacaklarını söyleyen Menaf Kıyanç, "Bu stat yetişecek. Gerekirse biz gidip çalışacağız orada, yardımcı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Muğlaspor sadece bir futbol kulübü değil. Muğla'nın ortak hayalini temsil ediyoruz. Bu şehrin bir hayali var. Bu hayalin sadece bir futbol maçından ibaret olmadığını iki yıldır anlatıyoruz. Bu takım iki yıl üst üste şampiyon oldu. Üstelik tüm imkansızlıklara rağmen. Şimdi bu kadar yatırım yapılmışken kimse kusura bakmasın, biz emeklerimizi çöpe attırmayız" diye konuştu.

        TRANSFERDE CENGİZ İMZALADI

        Muğlaspor geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor'da oynayan 33 yaşındaki gurbetçi sol kanat Cengiz Ötkün ile anlaşmaya vardı. Kulüp tesislerindeki imza töreninde Başkan Vekili Muhammet Ali Bahçeyaka ve Basın Sözcüsü Barış Yayman hazır bulundu. Daha önce İnegölspor, Amed SK, Tarsus İdman Yurdu, Çorum FK kulüplerinde de görev yapan Cengiz, geçen sezon 68 Aksaray Belediyespor formasıyla 34 lig maçında 7 gol kaydetti. Cengiz, "Bu formayla sahada elimden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarlarımızın gurur duyacağı bir takımın parçası olmak istiyorum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        Kamu işçisinin 3. zam teklifi belli oldu
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İnan Kıraç'ın evliliği iptal edildi
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        İstanbul'da son 65 yılın rekoru!
        Rekor üstüne rekor
        Rekor üstüne rekor
        Wendel hamlesi!
        Wendel hamlesi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        Kocası anaflaktik şok, kendisi kalp krizi geçirdi!
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        COVID alt varyantları 'Nimbus' ve 'Stratus'a DSÖ'den yakın takip
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        Dünya çapında 1.279 deprem tespit etti
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        AB'den Rusya'ya yeni yaptırımlar
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Dev ağaç dalı 11 kişiyi hastanelik etti!
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Rekortmen paraşütçü Felix Baumgartner hayatını kaybetti
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        Tunç Soyer hakkında iddianame hazırlandı
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        İBB soruşturmasında 18 gözaltı daha
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Real Madrid'in yeni 10'u: Arda Güler!
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Suriye'de gerginlik sürüyor
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Sağanak yağmur var!
        Sağanak yağmur var!
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        İsrail'in Dürzilere destek için Suriye'yi bombalamasının arka planında ne var?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?
        'Yalnız tatil'de nelere dikkat etmeli?

        Benzer Haberler

        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Annesinin boğazını kesip öldüren sanığa 24 yıl hapis
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
        Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim...
        Fethiye'de yaşayan Kıbrıs gazisi Abdurrahim Kısa'ya madalya ve berat takdim...
        Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodr...
        Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, deniz ambulansıyla Bodr...
        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında sürüklenen bottaki 20 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Fethiye açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye
        Fethiye açıklarında ticari gemide rahatsızlanan kişiye tıbbi tahliye