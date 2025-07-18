Muğlaspor'da başkandan stadyum mesajı

2'nci Lig'in yeni ekiplerinden Muğlaspor'da başkan Menaf Kıyanç, "Bu stadyum bitmezse, Muğlaspor biter" mesajı verdi. Muğla Atatürk Stadı'nın yeni sezona yetişmemesi halinde Muğlaspor'un ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacağını belirten Başkan Kıyanç, yetkililere ve tüm Muğla halkına çağrıda bulundu. Stadyumun tamamlanmasının kulüp için hayati önem taşıdığını vurgulayan Kıyanç, "Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaparsa bu stat biter, net. Ama bitmezse, Muğlaspor maçların çoğunu tek başına oynayacaksa, bu Muğlaspor’un sonu olur" dedi.

Kombine ve loca satışlarını yapacaklarını söyleyen Menaf Kıyanç, "Bu stat yetişecek. Gerekirse biz gidip çalışacağız orada, yardımcı olacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız. Muğlaspor sadece bir futbol kulübü değil. Muğla'nın ortak hayalini temsil ediyoruz. Bu şehrin bir hayali var. Bu hayalin sadece bir futbol maçından ibaret olmadığını iki yıldır anlatıyoruz. Bu takım iki yıl üst üste şampiyon oldu. Üstelik tüm imkansızlıklara rağmen. Şimdi bu kadar yatırım yapılmışken kimse kusura bakmasın, biz emeklerimizi çöpe attırmayız" diye konuştu.