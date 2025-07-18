Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi

Marmaris Belediyesi yetkilileri, bağış için Ali Avsever'e teşekkür etti.

"Her bir fidan, doğaya bırakılan bir iz, geleceğe sunulan bir nefes" ifadeleriyle etkinliğin anlamı vurgulandı.

Marmaris'te düzenlenen fidan dikim etkinliğine Ali Avsever'in çocukları ve torunlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Marmaris Kampüs Sorumlusu Bilal Göreci ile öğrencileri katıldı.

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