Datça'nın "Doğa Dedesi"nin Marmaris'e bağışladığı fidanlar dikildi
Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever'in Marmaris Belediyesine bağışladığı 650 fidan, toprakla buluşturuldu.
Muğla'nın Datça ilçesinde "Doğa Dede" olarak tanınan 86 yaşındaki Ali Avsever'in Marmaris Belediyesine bağışladığı 650 fidan, toprakla buluşturuldu.
Marmaris'te düzenlenen fidan dikim etkinliğine Ali Avsever'in çocukları ve torunlarının yanı sıra, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Kirt, Marmaris Kampüs Sorumlusu Bilal Göreci ile öğrencileri katıldı.
Etkinlikte, fidanlar toprakla buluşturuldu.
"Her bir fidan, doğaya bırakılan bir iz, geleceğe sunulan bir nefes" ifadeleriyle etkinliğin anlamı vurgulandı.
Marmaris Belediyesi yetkilileri, bağış için Ali Avsever'e teşekkür etti.
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