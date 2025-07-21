Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi

        Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 14:54 Güncelleme: 21.07.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'daki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Dalaman ilçesindeki tarihi Atatürk Köprüsü restore edildi.

        Dalaman Çayı üzerine 91 yıl önce, Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle yaptırılan ve o dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsü'nde iki yıl önce restorasyon ve güçlendirme çalışması başlatıldı.

        Dalaman Kaymakamlığının girişimleriyle gerçekleştirilen çalışmalarda, karbon fiber uygulamalı güçlendirme ve restorasyon çalışmaları yapılarak, köprü yeniden kullanıma açıldı.

        Atatürk Köprüsü, ağır vasıta araçlarının geçişine kapatılarak, her iki yönüne bilgilendirme levhaları asıldı, yükseklik bariyerleri yerleştirildi.

        Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, AA muhabirine, yapımına 1934'te başlanan köprüdeki yıpranmalar nedeniyle Karayolları Antalya Bölge Müdürlüğü tarafından başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

        Köprünün önemini anlatan Yakuta, "Restorasyondan sonra köprüyü korumaya aldık. Girişlerine engel konularak ağır vasıtaların köprüden geçişi engellendi, sadece küçük araçlar geçiş yapabiliyor." dedi.

        İlçe sakinlerinden Nevzat Doğan da çocukluğunun köprünün olduğu bölgede geçtiğini anlattı.

        Köprünün restore edilmesinden mutluluk duyduğunu belirten Doğan, "Çok mutlu oldum, iyi ki gelmişim. Açılmış olması benim şansıma oldu. Yani uzaktan da olsa bir göreyim diye gelmiştim." diye konuştu.

        - Atatürk Köprüsü

        Ege ile Akdeniz'i birbirine bağlayan tarihi Atatürk Köprüsü, Atatürk'ün emri, Başbakan İsmet İnönü'nün Nafia Vekili (Bayındırlık Bakanı) Ali Çetinkaya'ya talimatıyla yaptırıldı.

        O dönemde Muğla-Antalya arasındaki kara yolu ulaşımını sağlayan tarihi Atatürk Köprüsünün yapımına 1934 yılında başlandı. Atatürk Köprüsü, 1935'te 170 işçi tarafından 1 yılda Fransız mimarisine uygun olarak, bombeli kemer şeklinde inşa edildi. Dört metre genişliğe, 14 metre yüksekliğine sahip, 3 ayak üzerine kurulan köprü 117 metre uzunluğunda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        van Persie, Fenerbahçe rakip oluyor!
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV düzenlemesi fiyatları nasıl etkileyecek?
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        22 Temmuz'da ne olacak?
        22 Temmuz'da ne olacak?
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Son 10 gün! Eski tip ehliyetler için uyarı
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sakarya'da ormanla birlikte evler de yandı!
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı
        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarısı

        Benzer Haberler

        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular
        Ayağı kırılan leylek için seferber oldular
        Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        Muğla'da teknede yaşanan kavgada denize düşen genç öldü
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Marmaris'te teknede kavga: 1 ölü, 3 yaralı
        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
        Muğla'da ayağı kırılan leylek tedaviye alındı
        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
        Köyceğiz açıklarında sürüklenen teknedeki 6 kişi kurtarıldı
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Datça açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı