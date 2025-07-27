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        Ceylan öğretmen Anadolu'yu gezip insanlara opera sanatını ve türkü kültürünü aşılıyor

        ALİ BALLI - Müzik öğretmeni ve şan eğitmeni soprano Ceylan Mira Balcı, Anadolu'yu karış karış gezip çocuklara, gençlere ve bölge halkına opera ve türkü kültürünü aşılamaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.07.2025 - 11:03
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        Ceylan öğretmen Anadolu'yu gezip insanlara opera sanatını ve türkü kültürünü aşılıyor
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        ALİ BALLI - Müzik öğretmeni ve şan eğitmeni soprano Ceylan Mira Balcı, Anadolu'yu karış karış gezip çocuklara, gençlere ve bölge halkına opera ve türkü kültürünü aşılamaya çalışıyor.

        Gaziantep Hatice Lütfü Akcan Anadolu Lisesi'nde görevli müzik öğretmeni 3 üniversite mezunu Balcı, geçen yıl bölge halkına faydalı projeler yapabilmek amacıyla Anadolu Opera Derneği'ni kurdu.

        Derneğin sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında bir proje başlatan Balcı, "Anadolu'da Köy Konserleri" adı altında köyleri tek tek gezerek opera tarzında başlayıp, türkülerle devam eden konserler düzenliyor.

        Balcı'nın projesi hem bölge halkı hem de yöneticiler tarafından ilgi görüyor.

        Ceylan Mira Balcı, konserlere ara verip tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, AA muhabirine, köyleri tek tek gezerek çocuklara ve gençlere ilham olabilmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Müzik ve şarkı söylemenin kendisi için çocukluk hayali olduğunu anlatan Balcı, insan sesinin nasıl doğru kullanılacağı üzerine yazdığı "Ses" isminde kitabının bulunduğunu ifade etti.

        Hedeflerinden birinin insanlara, çocuklara, topluma katkı sunmak olduğunu belirten Balcı, "Gaziantep'in köylerinden başladım ve civar köyleri dolaşıyorum. Amacım ve hedefim tüm Türkiye'yi gezmek. Çok kolay bir iş değil, bunun için bir sponsora ihtiyacım var, desteğe ihtiyacım var. Çocuklara, gençlere sanatı tanıtacağım ev hanımlarına, tarım işçilerine ilham vereceğim, katkı sunacağım. Onları hayata dair motive edebileceğim konserler vermek istiyorum." dedi.

        - "Türkülerimizi, sanatımızı dünyaya duyurma niyetindeyim"

        Balcı, aynı zamanda sanatını yaşatma, devam ettirme ve opera sanatını tabandan başlayıp tüm yurda yayma arzusu içerisinde olduğunu dile getirdi.

        Şarkı söylemeyi çok sevdiğini kaydeden Balcı, "Şarkı söylemek yaşam biçimim. Bodrum Antik Tiyatro'da konser vermek, sahneye çıkmak en büyük hayalim. İnşallah köylerden bu noktaya gelme hedefindeyim. Türkülerimizi, sanatımızı dünyaya duyurma niyetindeyim. Opera sanatıyla birleştirip özümüzü türkülerimizi tüm dünyaya duyurmak tanıtmak istiyorum." diye konuştu.

        Ceylan Mira Balcı, izleyiciler için Bodrum Antik Tiyatro önünde Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde opera tekniğiyle "Ah bir ataş ver", "Çökertme" "Memleketim" gibi şarkıları seslendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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