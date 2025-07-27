Bodrum'da kanalizasyonda temizlik yaparken fenalaşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Bir süre sonra fenalaşan Serdar T. ile Fehmi K'nin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Geriş Mahallesi'ndeki sitenin görevlileri Serdar T. (43) ile Fehmi K. (35) pis su hattına temizlik yapmak için kanalizasyona girdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir sitede görevli 2 kişi temizlik için girdikleri kanalizasyonda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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