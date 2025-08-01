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        Bodrum'da minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 13:13 Güncelleme: 01.08.2025 - 13:13
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        Bodrum'da minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı.

        Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nden müşteri alan bir taksici ile VIP yolcu taşımacılığı yaptığı belirtilen minibüslerin sürücüleri arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taksici darbedilerek yaralandı. Yaralı taksici sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Olayın duyulması üzerine ilçedeki 150'ye yakın taksici olayı protesto etmek amacıyla caddeyi trafiğe kapattı.

        İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli tarafından taksicilerin ikna edilmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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