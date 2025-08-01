Bodrum'da minibüs sürücüleriyle tartışan taksici darbedilerek yaralandı

İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli tarafından taksicilerin ikna edilmesi üzerine yol yeniden trafiğe açıldı.

Yalıkavak Mahallesi Çökertme Caddesi'nden müşteri alan bir taksici ile VIP yolcu taşımacılığı yaptığı belirtilen minibüslerin sürücüleri arasında tartışma çıktı.

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